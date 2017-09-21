На Хмельниччині автомобіль врізався у стовп, є поранені

На Хмельниччині автомобіль врізався у стовп, є поранені

16:20 21.09.2017
На Хмельниччині автомобіль врізався у стовп, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 02-ї години ночі в райцентрі Дунаївці по вулиці Шевченка навпроти кафе «Бістро». 50-річний водій автомобіля «BMW-520» не впорався з керуванням та врізався в придорожню дерев’яну електроопору.
У результаті ДТП 40-річна пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток тазу, плечової та ліктьової кісток правої руки та політравму живота. Потерпілу госпіталізували в травматологічне відділення Дунаєвецької центральної районної лікарні.

По даному факту працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

У рамках розслідування призначено ряж експертиз, за результатами яких можна буде обґрунтовано говорити про причину автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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