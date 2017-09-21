Прокуратура Львівщини розслідує факт підроблення рішення суду

Прокуратура Львівщини розслідує факт підроблення рішення суду

16:00 21.09.2017
Прокуратура Львівщини розслідує факт підроблення рішення суду

Львівською місцевою прокуратурою №3 розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сороки-Львівської сільради, Пустомитівського району, знаходиться земельна ділянка площею майже 3 га, вартістю понад 5 млн грн, на якій розташований об’єкт нерухомого майна.

Як з’ясувалось, першочергове право власності на вказаний об’єкт зареєстровано на підставі підробленого рішення районного суду, внаслідок якого власнику будівлі поза конкурсом передано в оренду вищезазначену земельну ділянку.

Відтак, з метою унеможливлення вчинення будь-яких дій, а також відчуження землі із власності територіальної громади, з ініціативи прокуратури, районним судом накладено арешт на вказану земельну ділянку разом із будівлею.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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