На Рівненщині мотоцикліст збив шестирічну дитину

До поліції звернулась 30-річна жителька села Старе Село і заявила, що близько 13-ої години невідомий скоїв наїзд на її дочку.

Поліцейські Рокитнівського відділення поліції встановили, що 15-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом «Bird», на вулиці Центральна не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху та скоїв наїзд на шестирічну дівчинку, яка перетинала проїзну частину. Школярка саме поверталася зі школи додому.

У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом склепіння черепа та госпіталізували у реанімаційне відділення Рокитнівської центральної районної лікарні.

Неповнолітній водій мотоцикла за зовнішніми ознаками був тверезий.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тілесні ушкодження, поліцейські розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області