На Тернопільщині таксист-наркоман вісім місяців їздив по чужих документах

Інформацію про те, що за кермом таксі перебуває водій, ймовірно, у стані наркотичного сп'яніння, надійшла на лінію "102" Збаразького відділення поліції.

Орієнтування на марку та номер автівки отримали працівники групи реагування патрульної поліції, які й помітили та зупинили даний транспортний засіб на території району.

Поліцейські запропонували водієві пройти медогляд, а також перевірили документи. Останні виявилися дійсними. Проте сумнів у представників ГРПП викликала фотографія на посвідченні водія, оскільки реальна людина дещо відрізнялася візуально від тієї, що на правах.

Заступник начальника Збаразького відділення поліції Володимир Гарасимів каже, що перевіривши по базі даних документи, стало відомо, що їх власник помер ще два роки тому, а документ використовував у своїх цілях колишній його однокласник.

Як з'ясувалося, даного таксиста ще в січні цього року позбавили прав керування автівкою відповідно до статті 130 КуПАП за водіння транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння. І лише після того, як збаражчанин втратив власний документ, він вирішив скористатися посвідкою товариша, яку зберігав у себе.

За вісім місяців їзди з чужим посвідченням водій таксі зібрав декілька штрафів за порушення правил дорожнього руху. Продовжувати видавати себе за іншу людину відтепер житель села Колодно вже не зможе. Документ вилучили працівники поліції, автівку помістили на арештмайданчик.

Наразі порушнику інкримінують статтю 126 частину 3 КуПАП - Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області