На Полтавщині розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка
На Полтавщині розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка
До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 34-річний чоловік отримав ножове порання.
Виїздом на місце події та проведеною перевіркою поліцейські встановили, що тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення чоловік отримав за місцем проживання.
Також з’ясовано, що, розпиваючи алкогольні напої з 39-річною співмешканкою. Потім між подружжям виникла сварка. В результаті конфлікту жінка ударила чоловіка кухонним ножем. Працівники поліції вилучили речові докази та встановлюють всі обставини події.
На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області