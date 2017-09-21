На Полтавщині розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка

На Полтавщині розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка

20:00 21.09.2017
На Полтавщині розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка

До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 34-річний чоловік отримав ножове порання.

Виїздом на місце події та проведеною перевіркою поліцейські встановили, що тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення чоловік отримав за місцем проживання.

Також з’ясовано, що, розпиваючи алкогольні напої з 39-річною співмешканкою. Потім між подружжям виникла сварка. В результаті конфлікту жінка ударила чоловіка кухонним ножем. Працівники поліції вилучили речові докази та встановлюють всі обставини події.

На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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