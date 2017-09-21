Поліція Одещини завершила розслідування за фактом двох вбивств

Слідством Київського відділу поліції направлено до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, підозрюваного у вбивстві 17-річної студентки та 61-річної мешканки Одеської області.

Нагадаємо, що в травні поточного року працівниками Київського відділу поліції затриманий 25-річний житель Ананьївського району, підозрюваний в нападі і вбивстві студентки вищого навчального закладу міста.

В процесі розслідування даного кримінального провадження, затриманий також зізнався в скоєнні вбивства мешканки Одеської області. Працівники слідства і кримінальної поліції з'ясували, що навесні 2014 року, в приміщенні одного з підприємств м. Теплодар, чоловік позбавив життя місцеву жительку.

В ході досудового розслідування слідчою групою проведена копітка робота, спрямована на збір доказів провини підозрюваного. Встановлені свідки та очевидці злочинів, проведені слідчі експерименти і цілий ряд експертиз. У тому числі генетико-молекурярна, судово-медична, психологічна, психіатрична. Згідно з висновками останньої експертизи підозрюваного визнано осудним. У найкоротші терміни слідство закінчило розслідування.

Обвинувальний акт спрямований до суду Одеською місцевою прокуратурою № 1.

«Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 152 (зґвалтування), ч.2 ст.153 (насильницьке задоволення пристрасті неприродним способом), п.п.4,6,9,10,13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.187 ( розбій) Кримінального кодексу України, - розповідає начальник Київського відділу поліції Олександр Лазар, - підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна».

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області