У Києві СБУ затримала на хабарі старшого слідчого податкової інспекції

У Києві СБУ затримала на хабарі старшого слідчого податкової інспекції

03:00 22.09.2017
У Києві СБУ затримала на хабарі старшого слідчого податкової інспекції

Старшого слідчого податкової інспекції Києво-Святошинського району Головного управління фіскальної служби Київської області викрили на хабарі співробітники СБ України спільно з Генпрокуратурою.

Правоохоронці встановили, що податківець вимагав двадцять тисяч доларів від керівника одного з підприємств регіону. За цю суму старший слідчий гарантував невтручання у комерційну діяльність та непритягнення до відповідальності за начебто виявлені факти ухилення від сплати податків.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на робочому місці під час отримання всієї суми хабара.

Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання затриманого.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення старшому слідчому про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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