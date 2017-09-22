На Донеччині чоловік ховав зброю та набої у собачій будці

Стартовий пістолет з ознаками переробки під бойовий та більше 100 набоїв різного калібру були виявлені правоохоронцями під час обшуку домоволодіння 35-річного чоловіка.

Усе вилучене направлено на дослідження. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.



В рамках всеукраїнської спецоперації «Зброя» правоохоронці Покровського відділу поліції отримали оперативну інформацію, що місцевий мешканець незаконно зберігає вдома небезпечні предмети.

Отримавши ухвалу суду, поліцейські завітали до нього. Під час обшуку території приватного домоволодіння правоохоронці виявили в собачій будці поліетиленовий пакет, в якому знаходились стартовий пістолет з ознаками переробки під бойовий та набої різного калібру у кількості 119 штук.

Порушник пояснив, що все це знайшов та вирішив залишити собі. А щоб ніхто не знайшов його знахідку, вирішив сховати її у такий спосіб.

Достовірність слів правопорушника буде встановлено під час проведення досудового розслідування.

Вилучені набої та пістолет направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області