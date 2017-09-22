У Слов’янську поліція затримала дует серійних квартирних крадіїв

Співробітники карного розшуку обласного главку поліції перекрили злочинній групі шляхи відходу одразу після чергової крадіжки.

При них знаходились відмички та майно потерпілої, яка звернулася до поліції в той час, коли тривали заходи із затримання. Встановлено, що на їхньому рахунку щонайменше 5 епізодів розкрадань. Наразі «дует» перевіряється на причетність до аналогічних фактів, зареєстрованих на території Донеччини.

Краматорськ, Слов’янськ – географія «діяльності» зловмисників включає всі великі міста регіону. Обидва – раніше засуджені за майнові злочини, а нині поплічники в одній справі. Чоловіки виходили «на справу» чи не щодня, придивлялися квартиру, надаючи перевагу охайним та доглянутим, обов’язково з кондиціонером. Саме в такий спосіб визначався матеріальний статок господарів, і, звісно, подальший прибуток крадіїв.

За обраною квартирою спостерігали впродовж доби, а потім, дочекавшись поки власники підуть, ще раз дзвонили в двері і, якщо у відповідь панувала тиша, потрапляли всередину. Брали все, що має цінність і користується попитом серед мешканців.

Працюючи над повідомленнями від потерпілих, розшуковці отримали інформацію щодо осіб ймовірних зловмисників. Дані ретельно перевірялись, в цей же час просувалось і документування їхньої злочинної діяльності. Було розроблено оперативну комбінацію, яка б дозволила затримати їх «на гарячому».

Так, у Слов’янську «дует» спрацював за перевіреною схемою: дочекавшись, поки господиня вийде з помешкання, аби відвести дитину до дитсадку, зловмисники потрапили всередину та винесли з квартири цінне майно.

Проте, при спробі втечі з місця події на автомобілі, дорогу їм було перекрито оперативними співробітниками. Беззаперечні речові докази їхньої провини вилучено.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області