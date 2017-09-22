СБУ затримала двох суддів, що запропонували хабар Назару Холодницькому

СБУ затримала двох суддів, що запропонували хабар Назару Холодницькому

08:00 22.09.2017
СБУ затримала двох суддів, що запропонували хабар Назару Холодницькому

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили двох суддів з Дніпропетровщині, які запропонували хабар у триста тисяч доларів США керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що голова одного з райсудів Дніпра вирішила «допомогти» підлеглому судді уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим фактом отримання хабара, який розслідує Національне антикорупційне бюро України.

Співробітники спецслужби задокументували, що голова райсуду вийшов з «пропозицією вирішити питання» на керівника САП. Назар Холодницький відразу звернувся з відповідною заявою до Генпрокуратури.

Співробітники СБ України затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі п’ятдесят тисяч американських доларів.

Показово, що одна із суддів, перебуваючи під слідством, вчинила нове кримінальне правопорушення. Адже до неї був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю та забороною відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Обох суддів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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