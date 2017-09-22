На Волині СБУ викрила селищного голову на хабарі

На Волині СБУ викрила селищного голову на хабарі

18:30 22.09.2017
На Волині СБУ викрила селищного голову на хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції та прокуратурою викрили на хабарі селищного голову на Волині.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця вісім тисяч гривень за сприяння у видачі довідки, необхідної для приватизації житла.

Співробітники спецслужби затримали селищного голову у службовому кабінеті під час отримання другої половини хабара. Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили гроші у різній валюті в еквіваленті майже сто тисяч гривень.

За матеріалами СБ України також ініційована перевірка службової діяльності сільського голови, зокрема щодо законності видачі довідок на приватизацію житла.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовця затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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