У Черкасах повідомлено про підозру злодію, який напав на жінку з дитиною

У Черкасах повідомлено про підозру злодію, який напав на жінку з дитиною

09:00 22.09.2017
У Черкасах повідомлено про підозру злодію, який напав на жінку з дитиною

Як повідомлялося в засобах масової інформації, працівниками поліції затримано чоловіка, який в центрі міста Черкаси погрожував ножем жінці з дитиною.

Зловмисником виявився 25-річний раніше судимий чоловік, який не має постійного місця проживання.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Процесуальне керівництво забезпечується Черкаською місцевою прокуратурою, працівниками якої надано низку вказівок, спрямованих на встановлення фактичних обставин події.На цей час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове слідство у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі Черкаської місцевої прокуратури.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області

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