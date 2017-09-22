У Києві молодика засуджено за вбивство батька своєї подруги

Київською місцевою прокуратурою № 6 підтримано публічне обвинувачення проти 23-річного киянина, який позбавив життя свого майбутнього тестя за те, що той відмовився надати йому кошти на розвиток сумнівного бізнесу.

Як з’ясувалося, обвинувачений звернувся до батька своєї дівчини з проханням позичити йому кошти нібито для закупівлі Айфонів для подальшого продажу їх в Україні. Однак майбутній тесть відмовив хлопцю у позиці, вважаючи такий бізнес сумнівним. І, як виявилося згодом, був правий -жоден з клієнтів, які сплатили кошти за телефони, їх так і не отримали.

Під час сварки, що виникла між чоловіками на цьому ґрунті, молодик наніс потерпілому понад 40 ножових поранень, які виявилися несумісними із життям.

Вбивцю вдалося затримати по «гарячих слідам» завдяки показам свідків, які бачили, що напередодні вбивства той залишався із потерпілим в квартирі. Згодом вина зловмисника була підкріплена й іншими доказами, здобутими під час досудового розслідуванння.

Своєї вини в умисному вбивстві чоловік так і не визнав. Не зважаючи на це, обвинувачами Київської місцевої прокуратури № 6 його вина у вчиненому злочині була доведена беззаперечно.

Колегією суддів Печерського районного суду міста Києва чоловіка визнано винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство , вчинене з особливою жорстокістю) та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Крім того, суд стягнув із засудженого на користь потерпілих 500 тис. гривень моральних збитків.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва