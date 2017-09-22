У Києві заарештовано водія, який під наркотиками на смерть збив жінку

За клопотанням прокуратури міста Києва заарештовано без права на заставу 34-річного водія таксі, який перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, спричинив ДТП зі смертельними наслідками.

Дорожня пригода сталася у п’ятницю, 15 вересня 2017 року, на вул. Дегтярівській в м. Києві. Перебуваючи за кермом автомобіля "Volkswagen Polo" вказаний водій на регульованому пішохідному переході здійснив наїзд на 87-річну жінку-пішохода, яка переходила проїзну частину на зелений сигнал світлофора.

Постраждала була госпіталізована до однієї з столичних лікарень, однак 16.09.2017 року померла від отриманих травм.

Як установлено у ході досудового розслідування, на момент ДТП водій перебував під впливом наркотичних речовин через вживання амфетаміну. Крім того, під час керування використовував посвідчення водія, видане на інше ім’я, оскільки сам двічі цього року був позбавлений водійських прав за керування у стані алкогольного сп’яніння.

Беручи до уваги наведені обставини, прокурор у своєму клопотанні наполягав на застосуванні для підозрюваного безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке судом задоволено у повному обсязі.

Розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) КК України, триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва