На Рівненщині судитимуть підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої

До Дубенського міськрайонного суду для розгляду по суті скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо зґвалтування неповнолітньої дубенчанки, поєднаного з проникненням до житла останньої та нанесення потерпілій тілесних ушкоджень.

Слідчим поліції та процесуальним прокурором у ході досудового розслідування встановлено, що у червні цього року до однієї з квартир у м.Дубно через вікно вдерся зловмисник з метою пограбування. На той час у помешканні знаходилася лише 17-річна дівчина, яку чоловік, залякавши, зґвалтував і в подальшому зник, забравши ноутбук та мобільний телефон.

Правоохоронцям вдалося встановити та затримати злочинця, ним виявився 30-річний місцевий житель. Останньому згодом було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності та статевої недоторканості і взято під варту.

На даний час досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено, вирок суду обвинувачений чекатиме у слідчому ізоляторі м. Рівне.

За вчинення даних злочинів Кримінальним кодексом України передбачено найсуворіше покарання у виді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією усього майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області