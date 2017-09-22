На Одещині поліцейські затримали буяна, який підстрелив дільничного офіцера

Подія сталася в с. Лебедівка Татарбунарського району на 1-му км. Тузловської коси.

До поліції надійшло повідомлення про те, що с. Лебедівка стрілянина. На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що між групою громадян виник конфлікт на підставі спірного права власності на ділянку коси біля причалу.

В результаті конфлікту 44-річний житель Ізмаїльського району здійснив постріли з мисливської рушниці у бік своїх опонентів та дільничного офіцера поліції, який прибув на місце події для з’ясування обставин та припинення конфлікту. Після скоєння злочину стрілок з рушницею втік з місця події.

Правоохоронця було доставлено до медичного закладу з діагнозом: вогнепальне поранення лівого плеча з чисельними переломами променевої кістки. Шестеро учасників конфлікту отримали незначні поранення. Їх також направлено до медичного закладу.

На пошук зловмисника було орієнтовано весь особовий склад територіального підрозділу поліції. За лічені години 44-річного чоловіка було затримано та разом із 15 учасниками конфлікту доставлено до Татарбунарського відділення поліції. Рушницю, з якої стріляв зловмисник, вилучено.

З місця події також вилучено пістолет травматичної дії.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області