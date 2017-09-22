На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві матері

На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві матері

10:41 22.09.2017
На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві матері

У Мелітополі поліцейські затримали чоловіка, який наніс своїй матері тяжкі тілесні ушкодження, від яких вона померла. Відкрито кримінальне провадження.

У будинку одного з сіл Мелітопольського району виявлено труп 73-річної жінки. За результатами судово-медичної експертизи смерть настала в результаті отриманих численних тілесних ушкоджень.

Встановлено, що в одному із сіл Мелітопольського району між 50-річним чоловіком в стані алкогольного сп’яніння та його матір’ю стався конфлікт. В результаті родич наніс чисельні тілесні ушкодження по тулубу жінці.

Раніше неодноразово засудженого за злочини у сфері обігу наркотиків затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

З початку року по 14 кримінальним провадженням встановлені особи, причетні до скоєння тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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