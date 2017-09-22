У Харкові необачний чоловік підпалив на собі одяг

Об 11:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у квартирі на 4-му поверсі житлової 9-типоверхівки за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 199 в.

Пожежа була ліквідована господарем квартири ще до прибуття рятувальників.

Як стало відомо, цей чоловік користувався легкозаймистою рідиною на балконі. За попередніми даними під час цього процесу деяка кількість рідини розлилася. Коли він запалив цигарку, на ньому загорівся одяг. Крім того вогонь охопив ще й домашні речі на балконі.

Чоловік самотужки впорався з вогнем, але при цьому отримав опіки.

Бригадою швидкої його було госпіталізовано до 4-ї Харківської лікарні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області