Затриманий на Київщині сталкер перебуває у розшуку за зґвалтування

Затриманий на Київщині сталкер перебуває у розшуку за зґвалтування

11:20 22.09.2017
Затриманий на Київщині сталкер перебуває у розшуку за зґвалтування

Затримали правопорушника працівники поліції зони відчуження спільно з бійцями Національної гвардії в районі відселеного села Рудня Вересня.

Ним виявився 22-річний житель міста Рівне, який проник на територію зони Чорнобильської АЕС незаконно.

При перевірці особи чоловіка встановлено, що він перебуває у розшуку за скоєння злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Наразі затриманого молодика передано ініціаторам розшуку – працівникам поліції Рівненщини.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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