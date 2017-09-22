Затриманий на Київщині сталкер перебуває у розшуку за зґвалтування

Затримали правопорушника працівники поліції зони відчуження спільно з бійцями Національної гвардії в районі відселеного села Рудня Вересня.

Ним виявився 22-річний житель міста Рівне, який проник на територію зони Чорнобильської АЕС незаконно.

При перевірці особи чоловіка встановлено, що він перебуває у розшуку за скоєння злочину проти статевої свободи та статевої недоторканості, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Наразі затриманого молодика передано ініціаторам розшуку – працівникам поліції Рівненщини.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області