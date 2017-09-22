На Львівщині під час ДТП перекинулась вантажівка, є поранені

На Львівщині під час ДТП перекинулась вантажівка, є поранені

20:30 22.09.2017
На Львівщині під час ДТП перекинулась вантажівка, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00 на автодорозі Київ – Чоп між селами Коростів та Козьова, Сколівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, 61-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Водія вантажівки доставлено у лікарню з діагнозом:
«закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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