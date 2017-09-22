На Львівщині під час ДТП перекинулась вантажівка, є поранені
На Львівщині під час ДТП перекинулась вантажівка, є поранені
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00 на автодорозі Київ – Чоп між селами Коростів та Козьова, Сколівського району.
Як попередньо встановили поліцейські, 61-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.
Водія вантажівки доставлено у лікарню з діагнозом:
«закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа».
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області