На Львівщині під час ДТП перекинулась вантажівка, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 19:00 на автодорозі Київ – Чоп між селами Коростів та Козьова, Сколівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, 61-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ» не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся.

Водія вантажівки доставлено у лікарню з діагнозом:

«закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом кісток носа».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області