На Львівщині легковик "ВАЗ" тяжко травмував двох пішоходів

На Львівщині легковик "ВАЗ" тяжко травмував двох пішоходів

19:00 22.09.2017
На Львівщині легковик "ВАЗ" тяжко травмував двох пішоходів

У Дрогобичі водій «ВАЗу» скоїла наїзд на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП 52-річна жінка та 62-річний чоловік отримали важкі тілесні ушкодження.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 18:00 на вулиці Трускавецькій у місті Дрогобич.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 21150», 23-річна жителька Дніпропетровської області, скоїла наїзд на пішоходів, 52-річну жінку та 62-річного чоловіка, які проживають у Дрогобичі.

Внаслідок автопригоди пішоходи отримали тілесні ушкодження. У жінки медики діагностували «політравму, перелом правого плечового суглобу та закриту черепно-мозкову травму», у чоловіка – «політравму та струс головного мозку».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області 

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