У Житомирі поліцейські за півгодини затримали підозрюваного у вбивстві

Близько 22 години до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть жителя обласного центру від поранення у черевну порожнину.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які з’ясували, що загиблим є 27-річний житомирянин. Події розгорнулися у квартирі цивільного подружжя. Зі слів господині було встановлено, що її чоловік поконфліктував з товаришем під час вечері зі спиртним.

Раптом між обома розгорілася суперечка, у якій господар як останній аргумент до опонента використав ніж. А злякавшись накоєного, утік. Медики, які прибули за викликам, не змогли нічим зарадити. Чоловік помер під час надання йому допомоги.

31-річного винуватця-втікача поліцейські розшукали уже за півгодини. Чоловік у вчиненому зізнався. Його затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області