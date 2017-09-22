На Львівщині під час ДТП зіткнулись два "Рено", є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13:00 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Новий Став у Кам’янка-Бузькому районі.

Як встановили поліцейські, зіткнулися два автомобілі «Рено Кенго». Один під керуванням 59-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, іншим керував 70-річний львів’янин.

Внаслідок автопригоди пасажирку одного з транспортних засобів, 61-річну львів’янку, госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області