На Харківщині ревнива жінка вчинила криваву розправу над суперницею

На Харківщині ревнива жінка вчинила криваву розправу над суперницею

12:02 22.09.2017
На Харківщині ревнива жінка вчинила криваву розправу над суперницею

Подія сталася в Куп’янському районі.

Повідомлення про доставляння до лікарні 40-річної жінки надійшло на номер 102 від фельдшера приймального відділення Куп’янської лікарні.

Поліцейські з’ясували, що потерпіла знаходилася в гостях у подружжя, з якими протягом дня розпивала спиртні напої. На ґрунті ревнощів між жінками виникла сварка.

В результаті 42-річна власниця будинку, мешканка селища Петрівка, нанесла три удари ножем в область шиї та живота гості.

Слідчим Куп’янського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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