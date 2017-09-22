У Львові обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві пенсіонера

У Львові обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві пенсіонера

12:22 22.09.2017
У Львові обрано запобіжний захід підозрюваному у вбивстві пенсіонера

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3, Франківським відділом поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 27-річного чоловіка, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За попередньою змовою у групі осіб, зловмисник у стані алкогольного сп’яніння, під час словесної суперечки, завдав 60-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких потерпілий помер.

Франківський районний суд м. Львова, задовольнив  клопотання прокурора та обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Окрім цього, на даний час органом досудового розслідування встановлюється місце перебування ще одного співучасника злочину.

Санкція ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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