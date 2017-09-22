На Луганщині судитимуть злочинця, який застрелив двох людей
На Луганщині судитимуть злочинця, який застрелив двох людей
Розслідуванням встановлено, що мешканець Станично-Луганського району під час конфлікту із сусідами, на ґрунті раніше виниклих неприязних стосунків здійснив 5 пострілів із вогнепальної зброї, яку наприкінці травня 2017 року знайшов в лісосмузі та привласнив. Від отриманих ушкоджень особи померли.
Під час досудового розслідування зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду.
Санкція ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі; санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області