На Луганщині судитимуть злочинця, який застрелив двох людей

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства двох осіб та незаконного придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України та ч. 1 ст. 263 КК України.

Розслідуванням встановлено, що мешканець Станично-Луганського району під час конфлікту із сусідами, на ґрунті раніше виниклих неприязних стосунків здійснив 5 пострілів із вогнепальної зброї, яку наприкінці травня 2017 року знайшов в лісосмузі та привласнив. Від отриманих ушкоджень особи померли.

Під час досудового розслідування зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду.

Санкція ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі; санкція ч. 1 ст. 263 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області