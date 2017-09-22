На Чернігівщині кіберполіція виявила жінку, яка дурила людей в інтернеті

Наразі відомо про десятьох потерпілих, а також, що вартість одного замовлення стартувала від 80 тисяч гривень.

У Корюківському районі Чернігівської області працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно з працівниками оперативних підрозділів Головного управління поліції Чернігівщини, під процесуальним керівництвом органів прокуратури, встановили місцезнаходження шахрайки, яка використовуючи можливості мережі Інтернет ошукувала громадян.

Оперативники встановили, що жінка у серпні 2016 року створила псевдо Інтернет-магазини в соціальних мережах, де тиражувала оголошення про продаж ювелірних прикрас.

Зловмисниця заздалегідь публікувала значно нижчу ціну на прикраси, ніж вони коштують насправді. Отримавши від потерпілих 100% передплату, жінка «зникала» так і не надіславши замовлення покупцю.

Працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області проведені санкціоновані обшуки за місцем проживання шахрайки та в її особистому автомобілі. У результаті проведених заходів вилучено комп’ютерну техніку, яка була знаряддям вчинення злочину. Крім того, вилучено платіжні картки, на які ошукані потерпілі перераховували власні кошти.

Під час проведення слідчих дій, жінка повідомила поліцейським, що сама була ошукана постачальниками з Китаю. За інформацією оперативників, її покази спростовуються хронологією вчинення злочинів. Тож ці покази наразі ретельно досліджуються органами слідства в результаті чого буде прийнято законне рішення у кримінальному провадженні.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України