На Київщині поліцейські затримали на хабарі двох посадовців "Київобленерго"

Затримали посадовців оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції та слідчі поліції Київщини під час одержання 30 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Оперативники Управління захисту економіки в Київській області Нацполіції задокументували протиправну діяльність двох посадовців районного підрозділу ПрАТ "Київобленерго". Вони вимагали від громадянина 30 тисяч гривень хабара. За це пообіцяли не притягувати останнього до відповідальності у вигляді накладення 100 тисяч гривень штрафу.

Вирішується питання про затримання зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві