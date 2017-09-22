Засудженого за грабіж закарпатця звинувачено ще в одному тяжкому злочині

Засудженого за грабіж закарпатця звинувачено ще в одному тяжкому злочині

23:30 22.09.2017
Засудженого за грабіж закарпатця звинувачено ще в одному тяжкому злочині

Жителю Мукачівщини повідомлено про підозру за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі чоловік перебуває у місцях позбавлення волі, де відбуває покарання за скоєння ще одного кримінального правопорушення – грабежу.

У провадженні слідчого Мукачівського районного відділення поліції перебувають матеріали кримінального правопорушення, відкритого за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень 24-річному жителю села Вільховиця.

Так, у серпні 23-річний чинадієвець безпричинно наніс битою потерпілому кілька ударів по голові. Згідно висновку експерта вказані тілесні ушкодження відносяться до тяжких.

«На даний час вказаній особі повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 статті 121 Кримінального кодексу України, слідство у цій справі продовжується, – розповідає старший слідчий Мукачівського району. – Нині чоловік перебуває у місцях позбавлення волі за скоєння ним грабежу поєднаного з насильством. Мукачівський міськрайонний суд присудив чинадієвцю позбавлення волі строком на 4 роки та 1 місяць».

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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