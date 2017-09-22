У Мукачеві затримали злодія, який побив та пограбував двох перехожих

Співробітники Мукачівського відділу поліції розшукали чоловіка, який напав на перехожих в Мукачеві. За фактом розбійного нападу відкрили кримінальне провадження.

Зі служби «102» до чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення про напад на двох чоловіків. Під час розмови з поліцейськими потерпілі пояснили, що до них підійшов незнайомець, спочатку вдарив одного, а потім іншого. Коли чоловіки втратили свідомість, викрав їхні телефони і втік.

Обох потерпілих госпіталізували до травматологічного відділення Мукачівської районної лікарні з переломами.



Поліцейські карного розшуку встановили особу нападника. Ним виявися раніше судимий 38-річний місцевий мешканець. Зі слів підозрюваного, конфлікт між ними виник через образу.



За фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, розповідає слідчий Мукачівського відділу поліції Микола Буташ, відкрито кримінальне провадження за част.1 ст.187 Кримінального кодексу України (Розбій).

Мукачівцю оголошено підозру. Мобільні телефони, як речовий доказ, вилучено та повернуто власникам. Після проведення досудового розслідування, справа буде скерована до суду. Винному передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

