У Миколаєві поліція встановлює обставини самогубства 40-річного чоловіка

У Миколаєві поліція встановлює обставини самогубства 40-річного чоловіка

13:00 22.09.2017
У Миколаєві поліція встановлює обставини самогубства 40-річного чоловіка

У Заводському районі м. Миколаєва 40-річний чоловік звів рахунки з життям, викинувшись з вікна власної квартири.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події.

Вранці 22 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вул. Озерній в Заводському районі м. Миколаєва знаходиться тіло чоловіка без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. Правоохоронці встановили особу померлого, ним виявився 40-річний місцевий мешканець, який викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

З’ясувалось, чоловік страждав на психічні розлади та раніше вже висловлював бажання покінчити з життям самогубством.

Тіло померлого оглянуто судово-медичним експертом. Інших тілесних ушкоджень, окрім отриманих внаслідок падіння з висоти, виявлено не було.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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