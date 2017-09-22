Подробиці затримання ґвалтівника дитини повідомила поліція Прикарпаття

Про обставини злочину вчиненого 19 вересня у одному із сіл Коломийського району розповів на брифінгу журналістам заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Ігор Бабюк.

Подія трапилася між 15 та 16 годинами, 19 вересня, коли шестикласниця поверталася зі школи додому. До поліції повідомлення від батька потерпілої надійшло того ж дня після 18 години. Він повідомив, що на одній із сільських вулиць, невідомий чоловік протиправно, проти волі його 11-річної дочки вступив з нею у статевий зв'язок.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи та проведенням відповідного комплексу пошукових заходів через півтори доби з часу скоєння злочину правоохоронці з допомогою громадськості встановили та затримали особу підозрюваного.

Як наразі відомо слідству, підозрюваний, 20-річний житель сусіднього села готувався до злочину заздалегідь. При собі він мав скотч, (липку стрічку), яку купив у магазині напередодні, для закривання рота своїй жертві, щоб не кричала.

«Зловмисника, як відтак було встановлено в ході слідства, місцеві жителі бачили біля сільського клубу, де він сидів на сходах. Вивчав ситуацію, приглядався до перехожих. Коли побачив, що зі школи іде дівчина, заховав у кущі велосипед, а сам, підійшовши назустріч своїй жертві, взяв її за руку і потягнув за собою у кущі. Відразу заклеїв їй рот липкою стрічкою і, застосувавши фізичну силу, задовільнив свою статеву пристрасть природним способом. Після чого пригрозив дівчині нікому нічого не розказувати бо вб’є і її і родину», зазначив Ігор Бабюк.

Далі Ігор Васильович повідомив, що зі слів дівчинки стало відомо, що на насильникові були штани з прапором іноземної країни, проте якої вона не знала, а також резинове взуття (шльопанці) кольору морської хвилі. Тож, навіть при встановленні особи у якої правоохоронці виявили одяг із вказаними елементами: штани із прапором Великобританії та взуття уже можна було візуально сказати, що це той, кого розшукували.

Крім того, зазначив Ігор Васильович: «Доказом у причетності до вказаного злочину є і той факт, що на місці події нами було виявлено упаковку з-під протизастудних ліків, а потім такі ж знайшли у кишені підозрюваного. Свій вчинок хлопець повністю підтвердив. Зараз він затриманий і сьогодні йому суд має обирати запобіжний захід, сподіваємося – тримання під вартою».

Щодо потерпілої, повідомив полковник поліції, то дівчинка не зазнала значних тілесних ушкоджень від насильника, проте з нею зараз спілкуються спеціалісти, щоб зняти морально-психологічний стрес.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої) Кримінального кодексу України. Згідно санкції статті насильникові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області