Двоє втікачів із маріупольського інтернату йшли мінним полем у ДНР

Вже 5-й день тривають пошуки групи підлітків, які втекли з маріупольського навчального закладу. Четверо хлопців днями були знайдені у Волновасі, ще двоє – поблизу контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке. У розшуку лишається ще один вихованець інтернату.

17 вересня з Маріупольського інтернату втекли 7 хлопців. Декілька днів потому правоохоронці знайшли перших втікачів у м. Волноваха (активне посилання).

А вчора, поблизу контрольно-пропускного пункту Новотроїцьке були помічені ще двоє хлопців. Діти планували потрапити до окупованого Докучаєвська, а щоб не опинитися в полі зору поліції та прикордонників, обійшли блокпост через заміновані поля. На нульовому блокпосту поблизу с.Березове їх побачили військові.

Хлопців негайно забрали працівники Волноваського відділу поліції. Втікачі розповіли, що відправились на пошуки своїх друзів, які знаходилися у Волновасі. Діти спочатку ночували у лісі, потім на електричці доїхали у сусіднє місто, а потім ще декілька днів блукали там у пошуках товаришів.

Підлітків бачили багато громадян, які навіть пояснювали їм дорогу. Прикро, що ніхто з дорослих не звернув увагу, що самотні діти їдуть до іншого міста.

На щастя, вчора ввечері двох підлітків знайшли. Вони дивом залишились неушкодженими. Ще одного хлопця зараз розшукують правоохоронці. Його товариші пояснили, що він залишився у Волновасі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області