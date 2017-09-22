На Харківщині у зупиненому Мерседесі поліцейські знайшли кілька одиниць зброї

На Харківщині у зупиненому Мерседесі поліцейські знайшли кілька одиниць зброї

17:00 22.09.2017
На Харківщині у зупиненому Мерседесі поліцейські знайшли кілька одиниць зброї

О 12:00 на стаціонарному посту поліції «Пісочин» співробітники БПСПОП «Харків» зупинили автомобіль «Мерседес» під керуванням 32-річного мешканця міста Умані Черкаської області.

Під час огляду салону автомобіля було виявлено карабін «МКМ 072» калібру 7,62 мм, який належить чоловіку, а також в багажнику виявлено 2 шумових пістолети, які мають ознаки переробки.

Чоловік зобов'язаний явкою до відділу поліції.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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