У Мелітополі через недогляд трагічно загинула 5-річна дитина

У Мелітополі через недогляд трагічно загинула 5-річна дитина

14:40 22.09.2017
У Мелітополі через недогляд трагічно загинула 5-річна дитина

У Мелітополі 5-річний хлопчик притулився до москітної сітки та випав з вікна четвертого поверху. Від отриманих травм дитина померла.

22 вересня о 09:40 медичні працівники повідомили до Мелітопольського відділу поліції про те, що до них «швидкою» доставлений 5-річний хлопчик з тяжкими травмами тулубу.

Встановлено, що хлопчик знаходився в гостях у бабусі по провулку Садовому в місті Мелітополь. В той час, коли бабуся відволіклась, дитина залізла на підвіконня та спершись на москітну сітку, випала з четвертого поверху п’ятиповерхового будинку. Лікарі намагалися врятувати дитину, але від отриманих травм хлопчик помер в лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Мелітопольського відділу поліції та ювенальний прокурор.

Триває перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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