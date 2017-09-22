На Херсонщині злодії обікрали магазин та винесли з нього платіжний термінал

У чергову частину Скадовського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки одного з селищ району. Жінка розповіла, що вночі невідомі розбили скло її магазину, після чого вкрали алкогольні і тютюнові вироби на суму близько 4000 гривень, а також винесли платіжний термінал.

Поліцейські опитали свідків та встановили, що до злочину причетні двоє молодиків з Каланчацького району 25-ти та 22-х років. Обидва раніше судимі за майнові злочини. Оперативникам стало відомо, що викрадене зловмисники вивезли на мотоциклі з коляскою. Один з місцевих жителів бачив підозрюваних, коли ті від’їжджали від магазину.

Начальник Скадовського відділення поліції Олексій Пєшков розповів, що під час проведення обшуку в будинках підозрюваних вилучено частину викрадених тютюнових виробів, алкогольних напоїв та платіжний термінал, який раніше судимі зламали та витягнули з нього 9000 гривень. Гроші зловмисники розподілили між собою, але не встигли витратити. Підозрювані перевіряються на причетність до аналогічних злочинів на території району.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області