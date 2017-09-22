На Житомирщині під колеса автомобіля потрапив 12-річний хлопчик

На Житомирщині під колеса автомобіля потрапив 12-річний хлопчик

19:30 22.09.2017
На Житомирщині під колеса автомобіля потрапив 12-річний хлопчик

Дорожньо-транспортна пригода, у якій травми отримав семикласник, сталась  близько 18:20 у с. Денишах на 19 км. автодороги Житомир-Чернівці. Поліцією розпочато перевірку.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ-2106, 68-річний житель м. Житомира, здійснив наїзд на пішохода, 12-річного жителя с. Денишів, який переходив дорогу.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до обласної дитячої лікарні.

Нині поліцейські з’ясовують причини та обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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