Дві серйозні ДТП за півгодини стались на міжміській трасі Київ-Чоп

Увечері 21 вересня унаслідок наїзду іномарки на автошляху загинув пішохід. Згодом перекинувся великовантажний автомобіль, у який в’їхала ще одна вантажівка. Водіїв було госпіталізовано.

Близько 20:00 на 159 км автодороги Київ-Чоп поблизу с. Березівки Житомирського району водій автомобіля Toyota Land Cruiser, 59-річний киянин, рухаючись у напрямку м. Житомира, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину.

Унаслідок ДТП пішохід, 40-річний житель Пулинського району, загинув.

Близько 20.30 цього ж дня на 155 км автодороги Київ-Чоп водій вантажного автомобіля DAF, 56-річний житель Романівського району, рухаючись у напрямку м. Києва та здійснюючи маневр обгону попутного транспорту, виїхав на смугу зустрічного руху, не впорався з керуванням та допустив перекидання фури. У результаті в автомобіль в’їхала ще одна вантажівка Renault Premium під керуванням 38-річного жителя Київської області.

Унаслідок ДТП водії обох автомобілів з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до Житомирської обласної лікарні.

Нині у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває з’ясування причин та обставин подій.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області