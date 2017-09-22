На Житомирщині буян погрожував підірвати сільський магазин

До Житомирського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки с. Скоморохи. Схвильована жінка працює продавцем у сільському магазині і пожалілася на неадекватного покупця, який погрожує застосувати невідомий предмет у пакеті.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції та фахівці-вибухотехніки ГУНП.

Виявилося, продавчиню «тероризував» 56-річний місцевий житель, який мешкає неподалік магазина. Зі слів заявниці, чоловік прийшов до крамниці просити у борг пляшку горілки. Коли ж продавець відмовила, той пригрозив їй помстою. За якийсь час він повернувся. На цей раз з пакетом, де знаходився підозрілий предмет, застосуванням якого і погрожував селянин. Утім, почувши, як жінка викликає поліцію, чоловік залишив приміщення магазина.

– Селянина, на якого вказувала продавчиня, працівники поліції виявили біля його ж обійстя. Пакет з підозрілим вмістом лежав неподалік нього на землі. Його оглянули вибухотехніки і виявили предмет, зовні схожий на частину від навчальної ракети без підривача. Вилучене направлене на експертне дослідження, - розповів заступник начальника Житомирського відділення поліції Олександр Черемісін.

За словами чоловіка, невідомий предмет він раніше знайшов у лісі і приніс додому, де й зберігав.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області