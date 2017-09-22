Київська поліція розслідує обставини смерті дитини
Київська поліція розслідує обставини смерті дитини
Вранці до Шевченківського управління поліції налідійшло повідомлення від жінки, яка виявила мертвою свою доньку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, встановили всіх свідків та очевидців даної події та опитали їх. Правоохоронці з’ясували, що дівчинка тяжко хворіла.
Попередньо встановлено, що жінка із дитиною приїхали з Мелітополя на консультацію лікарів. Переночували попросилися у кімнаті відпочинку охорони, де працює її знайомий. Там же і виявили дівчинку мертвою.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві