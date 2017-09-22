Київська поліція розслідує обставини смерті дитини

Вранці до Шевченківського управління поліції налідійшло повідомлення від жінки, яка виявила мертвою свою доньку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, встановили всіх свідків та очевидців даної події та опитали їх. Правоохоронці з’ясували, що дівчинка тяжко хворіла.

Попередньо встановлено, що жінка із дитиною приїхали з Мелітополя на консультацію лікарів. Переночували попросилися у кімнаті відпочинку охорони, де працює її знайомий. Там же і виявили дівчинку мертвою.



Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

