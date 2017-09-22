У Харкові чоловік покінчив життя самогубством за допомогою струму
У Харкові чоловік покінчив життя самогубством за допомогою струму
Подія сталася 21 вересня на вулиці Гвардійців Широнінців.
О 18:50 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі за місцем мешкання виявлено тіло 49-річного чоловіка.
Він покінчив життя самогубством, примотавши до кінцівок електричні дроти, підключені до трансформатора, увімкнутого до розетки.
Встановлено, що при житті померлий хворів.
Перевірка обставин триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області