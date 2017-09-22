У Харкові чоловік покінчив життя самогубством за допомогою струму

У Харкові чоловік покінчив життя самогубством за допомогою струму

20:00 22.09.2017
У Харкові чоловік покінчив життя самогубством за допомогою струму

Подія сталася 21 вересня на вулиці Гвардійців Широнінців.

О 18:50 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі за місцем мешкання виявлено тіло 49-річного чоловіка.

Він покінчив життя самогубством, примотавши до кінцівок електричні дроти, підключені до трансформатора, увімкнутого до розетки.
Встановлено, що при житті померлий хворів.

Перевірка обставин триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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