У Харкові чоловік покінчив життя самогубством за допомогою струму

Подія сталася 21 вересня на вулиці Гвардійців Широнінців.

О 18:50 до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі за місцем мешкання виявлено тіло 49-річного чоловіка.

Він покінчив життя самогубством, примотавши до кінцівок електричні дроти, підключені до трансформатора, увімкнутого до розетки.

Встановлено, що при житті померлий хворів.

Перевірка обставин триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області