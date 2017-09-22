СБУ перекрила багатомільйонні постачання продуктів до «ДНР/ЛНР»

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою перекрили механізм багатомільйонних поставок продуктів харчування до так званих «ДНР/ЛНР», гроші від яких спрямовувалися на фінансування тероризму.

Правоохоронці задокументували, що для здійснення нелегальних поставок організатори використали схему так званого «перерваного транзиту» через Росію. Ділки, використовуючи реквізити п’ятнадцяти фіктивних підприємств, закуповували продукти харчування у вітчизняних виробників та нібито «експортували» харчі до країн Близького Сходу через митну територію Росії.

Співробітники СБ України встановили, що після перетину українсько-російського кордону вантажівки з товаром прямували на тимчасово окуповані терористами території Донецької та Луганської областей. З початку 2017 року зловмисники у такий спосіб транспортували до так званих «ДНР/ЛНР» продукції на більше ніж п’ятдесят мільйонів гривень.

За інформацією спецслужби, частина грошей отриманих від реалізації продукції йшла безпосередньо ватажкам терористичних організацій та використовувалася для фінансування незаконних збройних формувань бойовиків.

Оперативники СБУ провели у Харкові низку обшуків у офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи. Правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, печатки низки фіктивних підприємств, документацію, яка підтверджує здійснення незаконних торговельних операцій з так званими «ДНР/ЛНР», та митні декларації про проходження «кордону» з псевдореспубліками. У ділків також вилучено документи, які свідчать про незаконне отримання з бюджету відшкодування податку на додану вартість у розмірі більше ніж шість мільйонів гривень за «експортні поставки».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ