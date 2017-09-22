На Одещині чоловік ледь не загинув у глибокій дренажній канаві

О 19:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги, що м. Чорноморськ на вул. Спортивна потрібна допомога по вилученню людини з дренажної канави.

До місця виклику через 10 хвилин прибуло пожежно-рятувальне відділення 22-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Було встановлено, що перехожий громадянин випадково впав в дренажну канаву де проводились ремонтні роботи та отримав травму.

За допомогою рятувальної мотузки та медичних нош працівники ДСНС вилучили постраждалого чоловіка з місця падіння та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Постраждалий у важкому стані з діагнозом перелом 4-5 ребра був госпіталізований до Іллічівської басейнової лікарні на водному транспорті. До ліквідації наслідків пригоди була залучена 1 одиниця основної пожежної техніки та 6 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області