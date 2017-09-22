На Хмельниччині під час ДТП легковик влетів у бензовоз, є загиблі

На Хмельниччині під час ДТП легковик влетів у бензовоз, є загиблі

21:30 22.09.2017
На Хмельниччині під час ДТП легковик влетів у бензовоз, є загиблі

О 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Шепетівського відділу поліції про те, що на розі вулиць - Староконстянтинівське шосе і вул. Митрополита Шептицького в м.Шепетівка  трапилася дорожньо-транспортна пригода — на автодорозі не розминулися легковик “FIAT SCUDO” та бензовоз “DAF”.

Негайно за вказаною адресою було направлено чергове відділення рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини. На місці події бійці ДСНС провели роботи щодо відключення акумуляторних батарей.

Також за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу здійснили розрізання елементів кузова автомобіля та деблокували тіло загиблого водія FIAT SCUDO. Після чого вогнеборці провели змивання залишків  пального з автодороги.

За матеіалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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