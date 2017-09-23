У Бердянську поліція викрила та ліквідувала онлайнпорностудію

Правоохоронці ліквідували онлайн порностудію, яку влаштував житель Бердянська за місцем мешкання. Триває досудове розслідування.

Співробітники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно зі слідчим ГУНП в Запорізькі області припинили злочинну діяльність мешканця міста Бердянськ.

Чоловік 1968 року народження займався виготовленням та розповсюдженням продукції порнографічного характеру за власною участю та за участю сторонніх осіб, яких він підшукував за допомогою мережі Інтернет.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта виявлені комп'ютерна техніка та засоби відеофіксації.

Триває розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

На даний час проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення усіх осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області