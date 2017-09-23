На Закарпатті засуджено шахрая, який наживався на святому

Слідчий Мукачівського відділу поліції розслідував справу за фактом шахрайств, у скоєнні яких підозрювався 46-річний мешканець села Нижній Коропець Мукачівського району.

В ході слідства, було встановлено, що підозрюваний беручи предоплату на виготовлення надгробних пам'ятників, зник, заволодівши грошима мукачівців. Потерпілими внаслідок шахрайських дій стали шестеро осіб.

«Суми, які чоловік брав на виготовлення надгробних пам'ятників від потерпілих були різними, від 5 до 17 тисяч гривень. При цьому, подібним видом діяльності підозрюваний на той час вже не займався», – розповідає старший слідчий мукачівської поліції.

Мукачівський міськрайонний суд присудив чоловікові іспитовий термін строком на три роки.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області