На трасі Київ-Чоп легковик влетів у вантажівку, четверо людей поранені
На трасі Київ-Чоп легковик влетів у вантажівку, четверо людей поранені
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 09:40 на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Козьова у Сколівському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Логан», 36-річний львів’янин, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес», яким керував 33-річний мешканець Чернівецької області.
Внаслідок зіткнення водії автомобілів, а також 26-річна пасажирка «Рено» та 64-річний пасажир «Мерседеса» отримали тілесні ушкодження.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області