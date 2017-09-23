На трасі Київ-Чоп легковик влетів у вантажівку, четверо людей поранені

На трасі Київ-Чоп легковик влетів у вантажівку, четверо людей поранені

11:00 23.09.2017
На трасі Київ-Чоп легковик влетів у вантажівку, четверо людей поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 09:40 на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Козьова у Сколівському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Логан», 36-річний львів’янин, скоїв зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес», яким керував 33-річний мешканець Чернівецької області.

Внаслідок зіткнення водії автомобілів, а також 26-річна пасажирка «Рено» та 64-річний пасажир «Мерседеса» отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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