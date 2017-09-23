Львівська поліція ліквідувала небезпечну банду торгівців наркотиками

Працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з слідчими Шевченківського відділу поліції та за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 затримали групу зловмисників, котрі організували збут психотропної речовини «амфетамін», психотропних таблеток «екстазі (MDMA)» та наркотичного засобу «канабіс».

Наркотичні засоби та психотропні речовини зловмисники реалізовували наркозалежним особам у Львові, зокрема й на території навчальних закладів. Двоє затриманих – львів’яни віком 24 та 27 років. Один з них – раніше судимий.

Під час затримання та санкціонованих обшуків у наркоділків та пов’язаних з ними осіб правоохоронці виявили та вилучили розфасовані пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожої на «амфетамін», загальною масою близько 100 грамів, 103 таблетки, ззовні схожих на психотропні таблетки «екстазі (MDMA)», близько 500 грамів речовини рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», речовини, ззовні схожої на наркотичний засіб «канабісу смола (гашиш)», вагою близько 5 грамів, зерна коноплі, вагою близько 10 грамів, електронні ваги, пакетики для фасування наркодоз, предмет, схожий на пістолет, мобільні телефони, банківські карточки та більше сорока тисяч гривень грошових коштів, а також 220 євро та 410 доларів. Вартість вилучених нарковмісних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько 115 тисяч гривень.

Наркоділки затримані.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області