На Львівщині в озері випадкові перехожі помітили тіло жінки

О 13:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Модричі Дрогобицького району в озері виявлено тіло жінки, 1957 року народження.

Рятувальники 5 ДПРЧ м. Дрогобич за допомогою надувного човна та рятувальної мотузки, витягнули із води тіло загиблої жінки без ознак насильницької смерті.

Загиблу передали працівникам поліції для встановлення обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області