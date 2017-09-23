На Закарпатті жінку судитимуть за пропонування хабара

На Закарпатті жінку судитимуть за пропонування хабара

12:00 23.09.2017
На Закарпатті жінку судитимуть за пропонування хабара

Тячівською місцев ою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про корупційне кримінальне правопорушення за фактом пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Зокрема, як повідомили у Тячівській місцевій прокуратурі, у ході досудового розслідування встановлено, що місцева мешканка, у приміщенні Тячівського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Закарпатській області, запропонувала та надала державному виконавцю неправомірну вигоду у сумі 45 доларів США та 200 грн. (на загальну суму 1369 грн.).

За вказані кошти, жінка намагалася вирішити питання про зняття арешту з належного їй майна.

Відтак, за вчинення інкримінованого злочину обвинуваченій загрожує покарання у виді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області

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